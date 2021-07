Slovanská epopej v Moravském Krumlově je od středy přístupná místním, od soboty všem

Cyklus dvaceti velkých pláten byl do Moravského Krumlova převezen za přísných bezpečnostních opatření na konci června z depozitáře Galerie hlavního města Prahy (GHMP). V opravených prostorách zámku bude vystavený pět let. Plné vstupné je 250 korun.

Původně ji dostala Praha

Obrazy Mucha maloval od roku 1910 dalších osmnáct let, věnoval je Praze. Prvních jedenáct pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu.

Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu GHMP. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byla v depozitáři GHMP, protože je metropole nemá kde vystavovat. Po návratu do Prahy má být dílo podle dosavadních předpokladů 25 let umístěno v budově Savarinu na Václavském náměstí.