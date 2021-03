Peníze za 16 tisíc vstupenek na loňskou Velkou cenu Brno vrátí

Brno poskytne Turistickému informačnímu centru města (TIC) přes 38 milionů korun na vrácení peněz lidem za vstupenky na loňskou motocyklovou Grand Prix, která se kvůli pandemii koronaviru jela bez diváků. Rozhodli o tom v úterý zastupitelé. V oběhu je přes 16 tisíc lístků v celkové hodnotě přes 36 milionů, zbylé peníze půjdou na úhradu personálních a dalších nákladů spojených s vyplácením peněz. Závody v Brně loni po desítkách let skončily a letos už nebudou. Pořadatelský spolek by měl jít do insolvence.