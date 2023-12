Schodek rozpočtu vzrostl na 269,1 miliardy. Plánovaný deficit se podaří dodržet, předpokládá ministr

Schillerová: Plánovaný deficit vláda nedodrží

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová ve vysílání ČT24 poznamenala, že Stanjura neříká pravdu. Vláda totiž podle ní plánovaný schodek rozpočtu nedodrží.

„K 269 miliardám musíme připočíst osmnáct miliard, číslo, které na můj dotaz potvrdilo ministerstvo financí. To je schodek vytvořený ve Státním fondu dopravní infrastruktury takzvanou mimorozpočtovou půjčkou, která však do schodku rozpočtu měla být započtena,“ upozornila Schillerová. To podle ní potvrdil i náměstek ministra financí.

„Nezapomínejme, že Stanjura nedal do rozpočtu peníze na mimořádnou valorizaci penzí. O to proběhne spor mezi hnutím ANO a vládou na Ústavním soudu,“ řekla také Schillerová. „Takže už teď jednoznačně říkám, že je tam o čtyřicet miliard vyšší sekera, než resort financí vykazuje,“ míní.