Topná sezona začala, některé teplárny zdraží už v příštích měsících

O kolik zvednou ceny Teplárny Brno, bude známo až na začátku října, zatím se řídí ceníkem z loňského roku. „Naši zákazníci budou určitě šetřit. Doba je tomu nakloněna. Ceny energií šly obecně nahoru, promítne se to do všech domácností,“ uvedl ředitel správy zdrojů a sítí Tepláren Brno Tomáš Weigner.

Výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek v Devadesátce ujistil, že teplárny se už od jara na topnou sezonu připravovaly. „Věděli jsme, že bude problém se zemním plynem, ať už s jeho cenou, nebo s jeho dodávkami, takže teplárny se v rámci možností připravovaly, a dokonce se podařilo některá opatření prosadit, například aby ty teplárny, které měly přejít z uhlí nebo z topného oleje na zemní plyn na konci letošního roku, mohly zůstat u uhlí,“ popsal Hájek.

Zda se bude zastropování cen týkat i tepláren, které využívají zemní plyn, není podle Hájka zatím jasné. Zároveň upozornil, že cena tepla je věcně usměrňována a přesně stanovena Energetickým regulačním úřadem, co se do cen tepla dá započítávat. „Na úrovni tepláren žádné nějaké prostředky hledat nejde, je potřeba je hledat v těch vstupech. Co se máme snažit a jsme schopni to zařídit, jsou únosné ceny tepla, k tomu zdražení určitě dojde,“ doplnil Hájek.

Výši spotřeby ovlivňuje i počasí a tepelné ztráty

Doba, kdy je potřeba domy a byty v Česku vytápět, trvá podle historických měření zpravidla něco přes osm měsíců. Dostatečné zateplení ji ale může o dvacet i více dnů zkrátit. Co se spotřeby týče, záleží nejen na velikosti obydlí a způsobu užívání, ale také na tepelných ztrátách a počasí.

Například čtyřčlenná domácnost v rodinném domě, ve střední klimatické oblasti s průměrnou venkovní teplotou 3,8 stupně Celsia, ročně odebere přes dvacet megawatthodin (MWh) zemního plynu. Pokud topí elektřinou, padne na topení včetně ohřevu vody necelých čtrnáct megawatthodin.

Spotřeba na topení u bytu o rozměrech zhruba sedmdesát metrů čtverečních dosáhne v průměru pěti megawatthodin. Elektrický přímotop spolyká 0,3 megawatthodiny ve vysokém tarifu a přes tři megawatthodiny v nízkém, označovaném jako noční proud.

Energetický analytik Jan Béreš upozornil, že lidé se i díky šetření a zastropování cen energií nedostanou na ceny, které platili za eletřinu a plyn loni. „V rámci elektřiny se můžou dostat třeba na nějakých dvacet procent úspory dolů v rámci celkové spotřeby domácnosti, nicméně ve vyúčtování bude roční fakturace minimálně o šedesát až sedmdesát procent vyšší, než byla se starými cenami,“ upřesnil.

Řada lidí se nyní kvůli vysokým cenám vrací k tuhým palivům. Zmíněná modelová čtyřčlenná domácnost spálí skoro pět tun dřeva, hnědého uhlí asi tři a půl tuny.