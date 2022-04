Loni vzrostla spotřeba zemního plynu, letos je zájem o dříví. Lidé se na zimu zásobují už na jaře

Spotřeba zemního plynu vzrostla

Statistky ukazují, že v Česku také loni stoupla spotřeba zemního plynu, a to na téměř 9,5 miliardy kubíků, meziročně o devět procent. Byla tak nejvyšší za posledních patnáct let, nicméně dlouhodobě počet odběratelů mírně klesá.

Domácnosti se na celkové spotřebě podílejí jen zhruba ze čtvrtiny, přestože tvoří většinu z 2,8 milionů zákazníků. Plyn využívají buď přímo, nebo zprostředkovaně třeba přes ohřev vody v teplárnách. Nejvíce plynu se spálí v průmyslu a energetice, nepřekvapivě hlavně v zimě.

Dlouhý: Lepší drahý než žádný plyn

Skoro všechen zemní plyn pochází z Ruska. Těžba z tuzemských zásob pokrývá spotřebu zhruba ze dvou procent a i palivo nakoupené na evropských trzích a dodávané z Německa má původ v Rusku. Česko i Evropská unie to chtějí změnit. Pomoct by mohl LNG, tedy zkapalněný zemní plyn.

Současná situace nutí Evropu poohlédnout se v Austrálii, Kataru, Ománu, v Africe i Americe. Tedy v místech, kde plují tankery se zkapalněným plynem a rostou terminály na jeho úpravu. Aby i Česko zvážilo majetkový vstup do některého z nich, vyzývá třeba Hospodářská komora, přestože bude zřejmě nutné připlatit víc.

„Prostě se musíme připravit na to, co bylo donedávna nemyslitelné, totiž že by plyn fyzicky nebyl. Potom i drahý plyn je lepší než žádný plyn,“ míní prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ne české, ale evropské řešení

Vláda zájem o LNG uvedla ještě před válkou na Ukrajině ve svém programovém prohlášení. Ministerstvo průmyslu teď možnosti získat podíl v terminálech prověřuje. „Z logistických důvodů jde prioritně o terminály, které se chystá vybudovat Německo na pobřeží Baltského moře,“ upřesnil mluvčí resortu Vojtěch Srnka.

Podle energetického experta Václava Bartušky bude ale při jednání o dodávkách potřeba společný postup Evropské unie – právě kvůli ceně. „Nechceme navzájem soupeřit o to, kdo který zdroj zemního plynu přeplatí víc. I Německo a Francie chápou, že je lepší jednat v rámci celé Unie než jednotlivě. Nebude to žádné české řešení, bude to evropské řešení,“ upozorňuje Bartuška. Nicméně je zřejmé, že nepůjde o řešení pro nejbližší zimu.