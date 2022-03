Míra inflace nás překvapuje, nebýt války, už by kulminovala, říká Rusnok

Sazby podle Rusnoka působí se zpožděním minimálně roku, spíše roku a půl. Centrální banka ve čtvrtek rozhodla už o pátém nadstandardním navýšení v řadě za sebou. Výsledky tohoto brzdění inflace tak podle Rusnoka uvidíme ve druhé polovině tohoto roku.

„Mysleli jsme, že uvidíme výrazné výsledky, ale to jsme netušili, že se stane to, co se stalo na Ukrajině,“ zdůvodnil další zvýšení základní úrokové sazby guvernér. Kromě inflace, která dlouhodobě vznikala už před covidem a prohloubila se v covidové době, se tak země potýká i s inflací způsobenou válkou. „To jsou typy růstu cen, na které naše politika bezprostředně tolik nepůsobí, ale působí určitě,“ poznamenává šéf České národní banky.

Okolní země zvyšování teprve čeká

Kdyby nebyla válka, byla by teď česká ekonomika podle guvernéra na vrcholu inflace, kolem jedenácti až dvanácti procent. „Měsíc by to eskalovalo a pak by to šlo dolů. Teď máme vrchol třináct, čtrnáct. Tím, že to vystoupá tak vysoko, to tu s námi bude déle,“ vysvětlil guvernér.

„Na rozdíl od světa jsme na to začali reagovat včas, už nemáme sazby jedno dvě procenta, nebo dokonce nulové, jako někde kolem nás. Je teprve tato práce čeká,“ je přesvědčen.

V Česku je podle Rusnoka extrémně vysoká jádrová inflace, tedy ta, do které se nezapočítávají energie a potraviny, jako specifické globální položky, které domácí vývoj příliš neovlivní. „Přesto tuto jádrovou inflaci, kde hrají velkou roli služby, běžné domácí zboží, máme největší v Evropě,“ přiznává bývalý premiér.