Čína snížila výhled ekonomického růstu, navýší výdaje na obranu

„Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat namáhavé úsilí,“ uvádí premiér v dokumentu. Peking se snaží zvrátit propad ekonomiky v době, kdy ruská válka proti Ukrajině tlačí nahoru ceny ropy a čeří globální hospodářství, připomněla agentura Reuters.

Loni ještě vláda počítala s ekonomickým růstem přes šest procent. Nakonec ale HDP přidal především díky nízké srovnávací základně způsobené pandemií covidu-19 dokonce 8,1 procenta.

Ke konci roku 2021 však tempo růstu výrazně zpomalilo. Analytici očekávají, že ekonomická aktivita bude slábnout dál, než se v polovině letošního roku odrazí.

Čína letos zrychlí tempo růstu výdajů na obranu na 7,1 procenta ze 6,8 procenta loni, stojí v dokumentu. To představuje 1,451 bilionu jüanů (5,4 bilionu korun). Země si co do výdajů na obranu udržuje druhé místo na světě za Spojenými státy.