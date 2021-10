Ministerstvo připravuje výstavbu nájemních bytů jako PPP projekt. Byly by i pro důchodce či neúplné rodiny

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá výstavbu nájemních bytů. Nabídl by je státním zaměstnancům i třeba důchodcům nebo neúplným rodinám. Teď úřady připravují databázi pozemků, na kterých by mohly domy vyrůst. Byty by byly státní, stavbu a správu by ale měla na starosti soukromá firma. Projekty s označením PPP –⁠ tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru –⁠ podporují i developeři.