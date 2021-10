Bývalý testovací pilot Boeingu byl v kauze strojů 737 MAX obžalován z podvodu. Hrozí mu až sto let za mřížemi

Pilot Mark Forkner pracoval jako hlavní technický pilot Boeingu pro program MAX. Prokuratura se domnívá, že pilot zlehčoval výkon systému, aby se firma vyhnula rozsáhlému a nákladnému dodatečnému výcviku pilotů. Podle vyšetřovatelů by další výcvik cenu každého stroje navýšil až o jeden milion dolarů (21,8 milionu korun).

„Forkner ve snaze ušetřit Boeingu peníze údajně regulátorům nesdělil zásadní informace,“ uvedl texaský prokurátor Chad Meacham. Kvůli možnému podvodu vůči FAA pak systém nebyl zmíněn v manuálech pro piloty a dalších výcvikových dokumentech.

Devětačtyřicetiletý pilot by měl v pátek stanout před soudem ve Fort Worth v Texasu. Pokud by ho soud shledal vinným ve všech bodech obžaloby, hrozilo by mu až sto let za mřížemi.

Systém je „nekontrolovatelný“, řekl dříve pilot, ale nesdělil to úřadu

V roce 2016 Forkner jinému zaměstnanci Boeingu řekl, že MCAS je při testování v letovém simulátoru „do očí bijící“ a „nekontrolovatelný“. FAA to ale nesdělil. „Takže jsem regulátorům v podstatě (nevědomě) lhal,“ napsal Forkner ve zprávě, která se v roce 2019 dostala na veřejnost.