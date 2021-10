Zastavte platby záloh, radí odborníci klientům Bohemia Energy

„Ta cena není výhodná, to je pravda. Bohužel odráží to, co se děje na trhu, odráží kritickou situaci, ale na druhou stranu doporučuji to chvilku přežít –⁠ měsíc, dva –⁠ a jsem přesvědčen, že pak nabídneme výhodnější, vhodnější produkty,“ říká mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

Hlavní dodavatelé (čili dodavatelé poslední instance) zákazníky sami kontaktují. Ti od nich mohou odebírat energie nejdéle půl roku a kdykoli během této doby si mohou vybrat, jestli u nich zůstanou. Smlouvu s Bohemia Energy vypovídat nemusí, o vše by se měl postarat nový dodavatel.

„Smlouva skončí sama o sobě, to znamená, tu už člověk nemusí vypovídat nebo od ní odstupovat. Je jasné, že teď může uzavřít smlouvu novou,“ upozorňuje vedoucí právního oddělení dTest Petr Šmelhaus.

Zákazník by si podle něj měl najít nového poskytovatele, pokud mu nebude vyhovovat dodavatel poslední instance.

„Vždycky je dobré se podívat na srovnání cen, například na stránkách ERÚ je srovnávač, podívat se tam a oslovit ty dodavatele, kteří mají nejvýhodnější nabídky,“ doplňuje Šmelhaus.