Evropská komise poslala Česku prvních 23 miliard korun z mimořádného fondu obnovy

Celkově má Česko v příštích letech dostat až 180 miliard korun. Jednou z podmínek Komise pro uvolnění dalších peněz je však to, že české úřady vyřeší systémové nedostatky v postupu vůči střetu zájmů vrcholných politiků.

Česko získá stejně jako ostatní země Evropské unie krizový balík peněz na základě svého plánu obnovy, který začátkem září schválily členské státy. Tuzemská vláda se v něm zavázala investovat 41 procent peněz do klimaticky šetrných projektů, 23 procent pak do digitalizace. Tím vyhověla zásadním podmínkám Komise, která po státech požadovala splnění přibližně desítky kritérií.

„Plán bude hrát klíčovou úlohu při podpoře směřování Česka k ekologičtější a digitálnější budoucnosti. Těší mě také značný důraz, který plán klade na posílení odolnosti českého zdravotnictví, aby bylo připraveno na budoucí výzvy,“ uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Česko má však podle hodnocení Bruselu stále nedostatky v odhalování a potírání konfliktu zájmů vrcholných politiků. České úřady proto musí nejpozději do poloviny příštího roku tyto potíže odstranit, jinak může přijít přinejmenším o část peněz z fondu. Ve střetu zájmů je podle závěrů auditu Komise premiér Andrej Babiš (ANO). Ten to odmítá a tvrdí, že vložením firmy do svěřenských fondů vyhověl českým zákonům.