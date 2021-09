Letiště Praha čeká návrat na předkrizovou úroveň do roku 2026. Letový provoz to bude mít těžší

Generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas v pořadu zavzpomínal na některé kroky, které společnost v době pandemie musela přijmout. „V začátku jsme si vyhodnotili jako největší riziko karanténu. Pokud by v ní byla větší část zaměstnanců, tak by bylo těžké udržet i snižující se provoz.“ Při něm bylo nutné například zajistit dovoz zdravotnických pomůcek za zahraničí.

V nejhorších dobách pak došlo k oddělení provozního personálu od ostatních kategorií. Firmě se nakonec podařilo velké karanténě zabránit a udržet provoz. Klas také zmínil, že bylo těžké udržet návyky personálu, takže museli přidávat hodiny na simulátoru, aby udrželi bezpečnost provozu.

„Nyní je velká výzva, abychom bez velkých výkyvů zvládali postupný nárůst provozu, který už naštěstí přichází,“ uvedl generální ředitel. V současné době je tak provoz na šedesáti procentech předkrizového období, byť za celý letošní rok je to ještě „hluboko pod padesáti procenty“.

Jaké bude letectví?

Klas však neví, zda se vůbec někdy podaří dostat letový provoz nad předkrizovou úroveň. Nyní je sice prioritou zotavení z krize, ale letectví čekají další výzvy. Například tlaky spojené s očekáváním ohledně životního prostředí.

Zmínil, že letectví je nyní vnímáno jako významný znečišťovatel, bude proto důležité zlepšit jeho image. „Je důležité, aby si letecká doprava obhájila svoji pozici.“ V této souvislosti zmínil odklon od největších typů letadel a přechod k nové generaci úsporných strojů. Pro Prahu by také mohlo být šancí, že se příliš neosvědčil koncept velkých hubů.

Smartwings přežily a rozvíjejí se

Generální ředitel a člen představenstva Smartwings Roman Vik v pořadu řekl, že se nenaplnily četné předpovědi a úvahy o tom, že tato letecká společnost nepřežije. Zmínil, že s pomocí akcionáře Unimex Group se podařilo Smartwings „plně saturovat a dosáhnout stavu, kdy každý druhý člověk, který projde Letištěm Praha vstupuje do letadel společnosti Smartwings.“

Zdůraznil, že se tak podařilo navázat na to, co společnost dělala 24 let před pandemií a podařilo se ji zachránit. Zmínil i chystaná otevírání nových linek, například do Petrohradu, do Londýna-Heathrow, na hlavní terminál letiště v Dubaji. Chystají se i lety do Ománu či na Kapverdy. Společnost také létá na všechny Kanárské ostrovy a poskytuje i spojení do Egypta.

Letecká společnost dostala státní záruku na dvoumiliardový komerční úvěr, „ne tedy přímou dotaci jako většina leteckých společností v Evropě.“ Vik to přirovnal k tomu, že „my jedeme na normálním kole, oni jedou na elektrokole.“ Dodal, že přesto se je daří dohánět, v některých případech i předhánět.

Společnost má úvěr na šest let a Vik věří, že toto období postačí k její plné saturaci a ke splacení úvěru všem zúčastněným komerčním bankám.