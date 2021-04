ČSA budou propouštět. Sníží počet pracovníků na sto, píší SeznamZprávy

Model ČSA je v nevýhodě, soudí Šimáně

Jedenasedmdesátiletý podnikatel také v rozhovoru připustil, že měl chuť všeho nechat. Nicméně zůstává předsedou představenstva Smartwings a začíná věřit, že by mateřská společnost mohla krizi překonat. „My si myslíme, že při výrazném utlumení činnosti se můžeme, dejme tomu v příštím roce nebo možná do dvou let, dostat do situace, kdy i firmy, jako jsou ČSA, budou mít opět koho vozit,“ dodal.

Pokračování Smartwings a konec ČSA v insolvenčním řízení Šimáně zdůvodnil odlišností obchodního modelu létání firem. „V průběhu roku s covidem se jasně ukázalo, že u Smartwings, kdy jde o létání do letních destinací v kombinaci s pravidelnými linkami a létáním přes zimu v Kanadě a dalších zemích, je ten model životaschopnější, než je u ČSA, kdy jde o létání 'business-to-consumer'. Model ČSA je v současné době v nevýhodě, dramaticky totiž ubylo byznys klientely a také těch, kteří se z Evropy přesouvají na delší vzdálenosti,“ popsal Šimáně.

ČSA mají nyní dvě letadla, jedno ve vlastnictví, druhé v nájmu. Smartwings mají čtyři desítky letadel. ČSA má podle Šimáněho připravený návrh zásad reorganizačního plánu a všechno bude záležet na věřitelích. ČSA chtějí primárně udržet lety do Paříže, Amsterodamu, Moskvy, Kyjeva, Stockholmu a některých dalších destinací.

Prodej emisních povolenek

Peníze na provoz mají ČSA získat i prodejem nespotřebovaných emisních povolenek, což by podle webu mohlo vynést až 200 milionů korun. „Abyste mohl povolenky prodat, musíte uskutečnit minimální množství letů a vyprodukovat zákonem požadovaný objem CO2. Pokud ho nevyprodukujete, nemáte na povolenky nárok a musíte je ministerstvu životního prostředí vrátit,“ upozornil Šimáně.

Celkové závazky ČSA byly vyčísleny na 1,8 miliardy korun, z toho asi miliardu tvoří dluh vůči cestujícím za neprolétané letenky. „Ta částka bude řádově nižší. Jsou tam také třeba závazky vůči Korean Air či Lufthanse, se kterými jsme schopni jednat a domluvit se s nimi na nějakém vzájemně přijatelném řešení,“ řekl webu Šimáně.