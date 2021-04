Ekonomika poroste o 3,1 procenta, očekává nadále ministerstvo. Dluh má dosáhnout 44,8 procenta HDP

Česká ekonomika loni klesla o 5,6 procenta, letos ale podle všech prognóz již poroste. Očekávání resortu financí patří k těm optimističtějším s předpokladem růstu o 3,1 procenta oproti 2,2 procenta, které v únoru očekávala Česká národní banka, nebo 2,6 procentům prognózovaných Českou bankovní asociací.

Více než tříprocentní růst očekávalo ministerstvo již v lednové prognóze a v dubnové zůstal předpoklad neměnný. „Předpokládáme, že postupující očkování obyvatel zlepší epidemickou situaci, což podpoří hospodářské oživení nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ uvedl úřad v aktuálním dokumentu.

Resort počítá i s růstem nezaměstnanosti, stoupnout by podle něj mohla z loňských 2,6 procenta na 3,6 procenta. Odhad inflace v nové prognóze zvýšil z lednových 1,9 na 2,5 procenta. Úřad to dal do souvislosti s vyššími cenami ropy a potravin.