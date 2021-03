Majitel ostravských hutí má problémy s financováním. Britská vláda chystá záchranný program

Finanční ústav Greensill Capital, který měl půjčit skupině GFG Alliance Sandžíva Gupty peníze mimo jiné na koupi ostravské hutě, je v insolvenci. Tok peněz se tak zastavil. Britská vláda se bojí o tisíce pracovních míst a připravuje plán na převzetí skupiny.

„Dopad na ostravské hutě může být zcela zásadní, protože společnost Liberty Steel, která je vlastníkem ostravských hutí, je ve vážných ekonomických problémech a to znárodnění, které by nastalo, by nemohlo trvat navěky,“ řekl hlavní ekonom Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Podle odborového předáka Liberty Ostrava Petra Slaniny se nálada mezi zaměstnanci podobá té, která panovala v době, kdy se huť před dvěma lety prodávala. Už tenkrát odboráři upozorňovali na problematické financování.

Skupina Liberty Steel získala ostravskou huť od jejího původního majitele firmy Arcelor Mittal. Celou transakci tehdy posuzovala Evropská komise. „Komise dokonce zpřísňovala nebo měnila podmínky, za kterých mohla Liberty nakoupit. A to, že byla schopna zaplatit 19 miliard za všechny ty podniky, naznačuje, že úplným začátečníkem není. Na druhé straně chápu obavy o budoucnost velkých podniků v Moravskoslezském kraji. Nová huť je jedna z mála, kde se ještě větev neláme,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.