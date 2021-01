Čtyři z pěti žádostí o odklad splátky u bank uspěly, říká Havlíček

Úvěrové moratorium umožnilo dlužníkům z řad spotřebitelů, podnikatelů a firem odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem loňského roku, a to do konce července, nebo do konce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně. O zákonný odklad bylo podle statistik České národní banky požádáno u 360 tisíc úvěrů.

Z aktuálního průzkumu mezi šesti největšími bankami na českém trhu za listopad a prosinec 2020 vyplývá, že zájem o další odklad splátek úvěrů zůstává na velmi nízkých úrovních. Od podnikatelů obdržely banky v tomto období několik málo stovek žádostí o odklad, od fyzických osob pak do jednotek tisíc.

Přes 80 procent těchto žádostí vyřídily banky kladně, zbývající pětina zpravidla má nedoplněné podklady. Naprostá většina klientů se podle průzkumu vrátila bez problémů ke splácení odložených úvěrů.

Přístup bank ohledně odkladů splátek je podle Havlíčka na základě čísel, která Česká bankovní asociace předložila, poměrně vstřícný. „Těší mě, že situace na bankovním trhu odpovídá tomu, na čem jsme se zástupci bank na podzim domluvili,“ doplňuje šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO).