Eurozóna se vrátí do recese, předpokládají analytici předních bank

V prvním čtvrtletí letošního roku nyní JPMorgan počítá s dalším poklesem ekonomiky, a to o jedno procento. Ve svých dřívějších odhadech přitom banka předpovídala dvouprocentní růst.

Odhad vývoje HDP eurozóny v prvním čtvrtletí zhoršila také banka UBS. Ta nyní počítá s poklesem o 0,4 procenta, zatímco dříve předpovídala nárůst o 2,4 procenta. Mírný pokles ekonomiky eurozóny v prvním čtvrtletí očekává rovněž banka Goldman Sachs, napsala agentura Bloomberg.

Temno je také ve Velké Británii

Na tíživý dopad nejnovějších opatření proti šíření koronaviru upozornil i guvernér britské centrální banky Andrew Bailey. Oživení britské ekonomiky lze podle něho čekat až poté, co přísné restrikce skončí a obavy ze šíření viru poleví. Uvedl to podle listu The Guardian. Zároveň se skepticky vyjádřil k myšlence, že jednoduchou cestou k podpoře hospodářského růstu by bylo zavedení záporných úrokových sazeb.

Britský ministr financí Rishi Sunak již v pondělí varoval, že stav ekonomiky se pravděpodobně ještě zhorší, než se začne zlepšovat. „Existuje staré rčení, že nejtemnější hodina je ta před úsvitem,“ prohlásil v úterý Bailey. Odmítl však sdělit, zda by nynější vývoj mohl centrální banku na jejím únorovém zasedání přimět k posílení stimulačních opatření. Upozornil, že představitelé banky budou do té doby muset vyhodnotit ještě mnoho dalších údajů.

Většina ekonomů předpokládá, že HDP Británie za loňské čtvrté čtvrtletí i letošní první čtvrtletí vykáže pokles. Britská ekonomika by se tak měla vrátit do recese.