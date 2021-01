Paušální daň bude letos využívat zhruba 60 tisíc živnostníků, spočítalo ministerstvo financí

Schillerová považuje počet přihlášených živnostníků za jednoznačný úspěch. „Vzhledem k tomu, že načasování paušální daně přišlo do covidu, tedy do doby, kdy celá řada z nich (živnostníků) řeší existenční problémy, kdy teprve v prosinci bylo rozhodnuto, že bude sleva na dani zvýšená o tři tisíce korun, což mělo vliv na jejich rozhodnutí, tak já to považuju za velký úspěch,“ řekla ČT Schillerová.

Pro začínající živnostníky nebo ty, kteří obnoví činnost během roku, ale pondělní termín nebyl konečným, upozornilo ministerstvo financí. Tito podnikatelé se totiž mohou k paušální dani přihlásit nejpozději ke dni zahájení či obnovení činnosti. Ostatní budou mít možnost zase až přístí rok.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Daň zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Pro letošní rok paušální daň činí 5469 korun za měsíc. Z toho 2976 korun činí platba na důchodové pojištění, 2393 korun na zdravotní pojištění a 100 korun záloha na daň. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

Nejvíce zájemců o využití paušální daně eviduje finanční úřad pro Prahu, a to 11 408. Následuje Středočeský kraj s 8090 zájemci a Jihomoravský kraj s 6462 zájemci.