Německá vláda schválila kvóty pro ženy ve vedení větších firem

Zákon by se měl vztahovat na firmy s akciemi na burze, které mají více než tři členy představenstva. Mnohem větší správní rady budou muset mít rovněž alespoň jednu ženu, uvedla agentura Reuters.

Návrh se týká podniků, v nichž funguje takzvané paritní spolurozhodování, v jejich dozorčích radách tedy mají zaměstnanci i akcionáři stejný počet zástupců. Tento způsob spolurozhodování je zákonem daný pro většinu velkých podniků, které mají zpravidla víc než dva tisíce zaměstnanců, dodávají německá média.

Podle vlády by se měla změna dotknout zhruba sedmdesáti podniků, z nichž přibližně třicet nyní v představenstvu žádnou ženu nemá.

Pro podniky, v nichž drží většinový podíl stát, by měla být pravidla ještě přísnější. Nejméně jednu ženu by měly mít ve vedení ty firmy, které mají více než dvoučlenné představenstvo. Kromě toho by podniky musely v budoucnu zdůvodňovat, pokud by plánovaly obsazení představenstva, dvou nejvyšších vedoucích úrovní pod ním a dozorčí rady bez žen.