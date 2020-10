Prodloužené ošetřovné má být 70 procent, schválila sněmovna

Dávka se nyní vyplácí po devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ji mohou pobírat až 16 dnů. Poslanecké návrhy, které zvyšovaly věk dětí, sněmovna zamítla.

Ošetřovné se nebude vyplácet po dobu prázdnin

Ošetřovné se podle vládního návrhu nebude vyplácet po dobu prázdnin a ředitelského volna. Věkové omezení se nebude vztahovat na rodiče postižených dětí. Ošetřovné mají dostávat i lidé, kteří se musí postarat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Na rozdíl od jara rodiče nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy o jejím uzavření, které také dokládá, že dítě tuto školu navštěvuje. Místo potvrzení bude podle předlohy stačit čestné prohlášení, správa sociálního zabezpečení bude mít právo kontroly.

Nová úprava ošetřovného by měla platit do konce nynějšího školního roku. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura v debatě upozorňoval na to, že pokud dítě běžně onemocní, bude rodič pobírat standardní ošetřovné 60 procent.