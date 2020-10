Zaměstnanci hutních firem demonstrovali v Ostravě za evropskou ocel

Pokud EU neprodlouží ochranná opatření, jejichž platnost má skončit příští rok v červnu, bude to znamenat zánik řady firem a statisíců pracovních míst, uvádějí odboráři.

„Ocelářství se už delší dobu snaží o to, aby byly zachovány férové podmínky pro soutěž ve výrobě a prodeji oceli. Bohužel Evropská unie toto neplní. Pokud by pokračovaly evropské orgány v těchto tendencích, tak by to mohlo znamenat konec evropských ocelářských podniků,“ řekl předseda Odborového svazu Kovo Jaroslav Souček.

Evropské firmy chtějí rovné podmínky

Zástupci hutních firem řekli, že evropské ocelárny musí dodržovat přísná ekologická i sociální pravidla, takže nemohou konkurovat dovážené oceli z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, kde podobně přísná legislativa neplatí. České podniky podle ocelářů nedokážou ani změnit technologie natolik rychle, aby splnily zpřísňující se pravidla EU. Investice do inovací navíc budou stát miliardy korun.

„Nechceme nic jiného než rovné podmínky, to znamená vykolíkovat hřiště a stanovit pravidla. Ne abychom se při závodě na 200 metrů dozvěděli, že máme běžet patnáctistovku,“ řekl personální ředitel Třineckých železáren Ivo Žižka.

K přijetí opatření na záchranu ocelářského průmyslu vyzvali oceláři EU i českou vládu, která podle nich pro toto průmyslové odvětví dělá málo. Požadují například, aby se ve veřejných zakázkách preferovala domácí ocel.

Odbory budou v demonstracích pokračovat

„Hlavně ať se to dostane do Bruselu a na naši vládu, protože chceme jasně slyšet, jak pomůžou transformaci českého ocelářství, aby bylo do roku 2050 zelené, potažmo do roku 2030 aby snížilo emise oxidu uhličitého o 55 procent, jak Evropská komise nyní navrhuje,“ řekl předseda organizace OS Kovo ve společnosti Vítkovice Steel Roman Ďurčo.

Odboráři chtějí v podobných akcích pokračovat, po skončení koronavirových omezení by chtěli uspořádat velkou demonstraci v Bruselu. „Určitě nepolevíme, pokud uvidíme, že hrozí zánik pracovních míst,“ řekl Ďurčo.

Předseda základní organizace OS Kovo Liberty Česká republika Petr Slanina uvedl, že pokud by výroba oceli v Česku skončila, už by se nikdy neobnovila. „Už dneska cítíme generační problémy ve fabrikách, protože mladí lidé momentálně se tam nehrnou, a když jim to nepředáme, když se to jednou zastaví, tak už se sem ocel nevrátí. Potom budeme zcela závislí na dovozu,“ řekl Slanina.