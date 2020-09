Cílem kurzarbeitu není nahradit personální politiku firem, ale pomoct kmenovým pracovníkům, míní Samek

Vláda po předchozích neúspěšných pokusech schválila pravidla pro kurzarbeit. V době ohrožení ekonomiky by stát přispíval na mzdy zaměstnanců, pro které nebude tolik práce. Za neodpracované hodiny by dostávali 70 procent čistého, maximálně ale do výše průměrné mzdy. Část opozice avizuje, že bude chtít ve sněmovně některé parametry měnit.

„My jsme se o něj (kurzarbeit) pokoušeli už za krize v roce 2009,“ připomněl v Událostech, komentářích Samek. „Němci, když to zaváděli, přišli na velmi jednoduchou věc: každá krize jednou končí a na startu oživení je podnik třeba mít připravený,“ uvedl s tím, že bez lidí ho nastartovat nelze. Tehdejší krize tak podle Samka jasně ukázala, že ti, kteří v tomto ohledu zameškali, pak byli pozadu.

Wiesner zase uvedl, že něco se ve schválené podobě podařilo. „Bohužel pak při projednávání vlády došlo k některým změnám, se kterými nejsme spokojeni a budeme o nich asi ještě hovořit v parlamentu, abychom udělali věci tak, aby to bylo skutečně prospěšné, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele,“ řekl.