Airbnb podala žádost o vstup na burzu, krok naznačuje oživení cestovního ruchu

Airbnb propustila po vypuknutí pandemie kvůli úsporám 1900 zaměstnanců, což představuje zhruba čtvrtinu její celkové pracovní síly. Lidé, kteří prostřednictvím společnosti nabízejí své domy a byty k pronájmu a ve firemním jazyce se jim říká hostitelé, se dostali do finančních problémů, protože mnohdy nabízené nemovitosti nakoupili s vidinou zisku právě z těchto krátkodobých pronájmů a nyní nemohou splácet vysoké hypotéky.

Krok společnosti podle agentury ilustruje oživení cestovního ruchu, který tento rok paralyzovala karanténní opatření učiněná proti šíření koronaviru. V červenci si klienti podle Airbnb rezervovali poprvé od 3. března jeden milion nocí za jediný den. Firma se sídlem v San Francisku to zčásti připisuje tomu, že se Američané na cestách vyhýbají hotelům.

Airbnb v dubnu získala od investorů dvě miliardy dolarů (44,1 miliardy korun). Jedna z dohod ohodnocuje celou firmu na 18 miliard dolarů (396,8 miliardy korun). Na začátku března se Airbnb v rámci svého interního ocenění ohodnotila na 26 miliard dolarů. Ještě v roce 2017 investoři ohodnocovali podnik na 31 miliard dolarů.

„Podnik může mít za to, že letošní ztrátu na hodnotě může dohnat jako veřejně obchodovaná společnost, což se odrazí na růstu jeho akcií,“ míní Andrea Walneová ze společnosti Manhattan Venture Partners.

Burzám v čele s Wall Street se na rozdíl od světové ekonomiky daří dobře. Podle Kathleen Smithové ze společnosti Renaissance Capital investoři podniky ohodnocují „na základě scénáře po pandemii nemoci covid-19“.

Airbnb je považována za jednu z největších soukromých firem v USA. Podnik sídlí v San Franciscu a své služby začal oficiálně nabízet 11. srpna 2008 pod názvem AirBed & Breakfast (v překladu nafukovací matrace & snídaně), který pak zkrátila na Airbnb.

Praha se chystá krátkodobé pronájmy regulovat

Přes platformu Airbnb se podle údajů služby a Českého statistického úřadu předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách zvolilo tuto možnost 115 tisíc Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž se podle odhadů k těmto účelům využívá kolem 11 500 bytů. A právě i hlavní město by tak chtělo krátkodobé pronájmy mít možnost regulovat.

Městské zastupitelstvo v červenci podpořilo přípravu návrhu novely živnostenského zákona, která by samosprávám umožnila stanovit období, kdy by bylo ubytování tohoto typu zakázáno, omezit počet současně ubytovaných osob nebo určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty turistům pronajímat.

Ubytovací platformy typu Airbnb zejména v centru města totiž vyvolávají kritiku místních obyvatel, kteří si stěžují na časté střídání hostů a jejich hlučné chování.

„Nemáme dostatečné zákonné předpisy, tak jako mají ve světě, abychom mohli tyto služby dostat do nějakých rozumných kolejí,“ řekla k tomu už dříve radní pro veřejnou správu a bydlení Hana Kordová Marvanová (za STAN/Spojené síly), která také předložila zmíněný návrh na regulaci krátkodobých pronájmů bytů turistům. Návrh vznikl ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO).