První signály z letošní sklizně brambor jsou slušné. Stát zároveň chystá novou dotaci

Na Nymbursku letos začala sklizeň rekordně brzo, první rané brambory tu ze země vytáhli už před dvěma týdny. „Co si pamatuju a pamatují pamětníci, tak je to za posledních padesát let nejranější sklizeň, kterou jsme dosáhli,“ komentoval to obchodní ředitel společnosti Bramko Semice Aleš Schneiberg.

Dodal, že podle začátku sklizně to vypadá, že letošní sezona by mohla být velice slušná. „V současné době se pohybují výkupní ceny od farmářů někde okolo dvanácti, třinácti korun. S příchodem větší produkce jde cena vždycky dolů, takže určitě půjde dolů příští a přespříští týden.“