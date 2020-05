Německá obchodní komora tipuje pokles ekonomiky nejméně o deset procent

„V tomto roce budeme nevyhnutelně svědky historického hospodářského poklesu,“ uvedl prezident DIHK Eric Schweitzer, kterého citovala agentura Reuters. Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.

Spolková vláda koncem minulého měsíce předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce sníží o 6,3 procenta. To by byl nejhlubší propad německé ekonomiky od druhé světové války. V příštím roce počítá vládní prognóza s růstem HDP o 5,2 procenta.

Spolkový statistický úřad minulý týden oznámil, že ekonomika v prvním čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 2,2 procenta. Jde o nejhlubší propad od globální finanční krize v roce 2009. Na vině je šíření koronaviru a s ním spojená omezení, která nařídila vláda.

Německá ekonomika tak vstoupila do recese, která se definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. V loňském čtvrtém čtvrtletí se HDP snížil o 0,1 procenta.

Počet firemních bankrotů v Německu by mohl stoupnout o 54 procent

Škody způsobené pandemií nemoci covid-19 by mohly letos uvrhnout v Německu do platební neschopnosti až 29 tisíc firem. Proti předchozímu roku by to znamenalo nárůst o deset tisíc bankrotů, tedy o 54 procent, vyplývá z průzkumu společnosti CRIF Bürgel.

Nejvíce postižené budou cestovní kanceláře, restaurace a firmy pořádající různé kulturní, sportovní či společenské akce.

CRIF Bürgel ve výpočtech předpokládá recesi podobného rozsahu jako v době finanční krize v roce 2009. Tehdy zkrachovalo 34 tisíc podniků. Průzkum ale nebere v úvahu půjčky garantované státem, které mají pomoci společnostem krizi překonat a které by mohly počet insolvencí snížit.