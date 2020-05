Prodej aut v EU v dubnu klesl o tři čtvrtiny, v Česku se výroba propadla o 88,5 procenta

„První celý měsíc s restrikcemi souvisejícími s nemocí covid-19 vedl k nejvýraznějšímu měsíčnímu propadu poptávky od začátku záznamů,“ uvedlo sdružení. V období od ledna do dubna prodej aut v EU meziročně klesl o 38,5 procenta na 2,75 milionu vozů.

Výroba osobních aut v Česku do konce dubna meziročně klesla o 31,1 procenta na 337 497 vozů. V dubnu způsobily odstávky vyvolané pandemií koronaviru propad produkce o 88,5 procenta na 14.589 vozů, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

Produkce autobusů Iveco byla po celý duben zastavena a v meziročním srovnání tak od ledna do dubna klesla o 19 procent na 1179 vozidel. Koronavirus neměl dopad na výrobu autobusů v SOR Libchavy, který díky zvýšenému počtu zakázek produkci dokonce meziročně zvýšil o 44 procent na 144 autobusů. Jediný výrobce motocyklů Jawa snížil výrobu o 82 procent na 135 strojů.

Snížená výkonnost autoprůmyslu má podle Wojnara negativní dopad na řadu dalších odvětví a proto by měla pokračovat opatření na zmírnění důsledků pandemie.

„Za klíčové nyní považujeme prodloužení programu Antivirus v režimu B, stejně jako zvážení vylepšení jeho parametrů. Firmám by rovněž pomohla implementace navrhovaného režimu C, založeného na snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatelům. Oba programy by měly běžet paralelně tak, aby si firmy s ohledem na jejich aktuální ekonomickou situaci mohly mezi příspěvkem na mzdu a odpuštěním části odvodů za zaměstnance zvolit,“ dodal Wojnar.