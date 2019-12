Pošta zaručuje doručení do Vánoc u balíků podaných do 20. prosince

Česká pošta zatím zvládá předvánoční nápor bez problémů, posunula proto i nejzazší termíny, kdy je schopná přijatý balík doručit ještě před Štědrým dnem. Zatímco loni to bylo kolem 17. prosince, letos přijímá zásilky pro dodání do rukou adresáta do 19. prosince a balíky k vyzvednutí na výdejním místě do 20. prosince. Doručovat bude i o nadcházejícím víkendu, potvrdil ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl.