Placení mobilem je mezi Čechy stále oblíbenější, ukázal průzkum

Průzkum zároveň ukázal, že názor na zrušení hotovosti společnost rozděluje. Třetina oslovených by totiž přivítala zrušení hotovosti, protože by to přineslo větší svobodu v nakupování. Další třetina je však zcela proti a ve zrušení hotovosti vidí omezení osobní svobody. Třetina lidí je pak v této otázce nerozhodná.