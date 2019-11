Vzroste po letech existenční a životní minimum? Návrh sociální demokracie má v koalici šanci

Chudí lidé pobírající životní a existenční minimum by mohli v příštím roce dostat přidáno 13 procent. České televizi to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Svůj návrh zdůvodňuje faktem, že obě minima stát nechává už téměř osm let zmrazená a inflace za tu dobu byla právě 13 procent. Hnutí ANO není proti, souhlas však podmiňuje revizí vyplácení dávek.