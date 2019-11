Zpřísnění investičních pobídek. Po perném létě přišel v žádostech útlum, říká šéf CzechInvestu

Novela zásadně změnila koncept lákání investic do České republiky, poznamenal šéf CzechInvestu. Dřív byl podle něj téměř nárokový přístup – když investor splnil podmínky, tak automaticky dostal pobídku. Nově bude všechny případy schvalovat vláda.

Novinky začaly platit v září a CzechInvest to pocítil na zájmu firem. „Měli jsme perné léto, byla spousta žádostí. Teď je útlum, investoři se seznamují s tím, co to pro ně znamená a na co mohou získat pobídku,“ nastínil Reichl.