Být bohatší nebylo naším cílem. A nikdo nesliboval, že všechny firmy obstojí, komentuje Klaus devadesátá léta

Kam jsme se za posledních třicet let hospodářsky posunuli? Jde o to, jaké klademe hledisko. Myslím, že nebylo naším cílem – jak to možná někdo trošku chápal a chápe i dodnes – abychom byli bohatší, abychom měli vyšší HDP na hlavu, abychom si toho více mohli koupit. Chtěli jsme víc než plné supermarkety. Šlo nám o něco jiného. Zdůrazňuji to proto, že hodnocení toho období není o statistických datech, není o číslech. Došlo ke kvalitativní změně naší společnosti a naší ekonomiky. Čísly se to přesně nedá změřit, ať to nikdo nezkouší. Chtěli jsme svobodu, chtěli jsme demokracii, chtěli jsme tržní ekonomiku a chtěli jsme národní suverenitu, což jsou věci, které se nedají shluknout do nějakého jednoduchého statistického ukazatele, o kolik procent jsme oproti roku 1989 dál.

Ale v této věci, v kvalitativním posunu naší země, jsme nekonečně dál. Nekonečně. Úplně jinde. Ani po kvantitativní stránce to není špatné. Nedávno jsem si spočítal, že od nejnižšího bodu naší ekonomiky z transformačního období, což byl rok 1992, naše ekonomika do dneška rostla průměrně o 2,6 procenta ročně – což někdo porovnává s Čínou, která začala z totální chudoby, a proto ta čísla byla jiná. Je to samozřejmě daleko více než Evropská unie a než zbytek Evropy, takže v tomto smyslu jsme se výrazně posunuli uvnitř Evropy k průměru Evropské unie. Jestli jsme byli na 73 procentech průměru Evropské unie, tak teď jsme na 91 procentech. To je i kvantitativně rozdíl velikánský a myslím, že by to měli lidé přijmout a ocenit. Když hovoříme o Evropské unii, ale můžeme mluvit i celosvětově, co všechno se v transformaci muselo udát a změnit, abychom mohli konkurovat právě těmto státům a vyvážet do nich? Správně připomínáte, že největší pád, který způsobil ekonomický pokles v letech 1991 a 1992, byl primárně způsoben výpadkem zahraničního obchodu. Kdysi jsme všechno vyváželi na východ, nebo dominantně na východ. A východ zmizel. Východ přes noc prostě zmizel. Ekonomický pokles, v podstatě počátek transformace, činil 12 procent, což není tak šílená suma, byl nevyhnutelný. Musel nastat a souvisel právě se ztrátou zahraničních trhů, zahraničního obchodu. To jsme si nikdo nevymysleli, to jsme nikdo nezorganizovali schválně. Byli bychom přece rádi, kdyby se naše tehdejší výrobky pořád ještě mohly kamsi vyvážet, ale ony se bohužel vyvážet nikam nemohly. Abychom toto změnili, museli jsme provést radikální transformaci, proto jsme odmítli slovo „dělat ekonomickou reformu“. Ekonomická reforma byla změna s malým „z“, transformace byla fundamentální změna ekonomiky a vyžadovala liberalizovat ekonomiku, deregulovat, zlikvidovat všechny dotace, subvence, privatizovat. A kdybych to dal pod jedno shrnující znaménko, tak transformace byla o pokusu oddělit důrazně ekonomiku od politiky.

Komunistický systém, komunistická ekonomika byla založena na diktátu politiky ekonomice a dělalo se to, co politika chtěla. Naše radikální změna byla zrušení diktátu politiky a uvolnění ekonomiky od tohoto nepříjemného diktátu, který brzdil, sešněrovával, svazoval ruce. Problém je ten, že dnešní doba nás vrací v mnohém zpět, politika se do ekonomiky začíná vměšovat zásadním způsobem, stejně neblahým jako v minulosti. A nejtypičtější ukázkou toho je zelená ideologie, všechny „Grety“, které brzdí další ekonomický rozkvět a růst. Pokud se vrátíme k samotnému přerodu ekonomiky, tak jedním ze základních symbolů je privatizace. Za jakých podmínek vznikala? První věc byla liberalizovat ekonomiku. To znamená zrušit, aby podnikové sféře stát diktoval, plánoval, rozhodoval za ni a o ní, jestli má vyrábět to či ono. To byl úplně první předpoklad: seškrtat všechny státní zásahy, všechny regulační a v jistém případě direktivní zásahy. To byl první úkol. Druhá věc byla potřeba vytvořit standardní tržní prostředí a to chtělo narovnat a uvolnit ceny, zrušit obrovské množství dotací a subvencí, které pokřivovaly ekonomické prostředí, čili to byly první kroky, které jsme museli provádět. A proto, aby se podniky v tomto nově vytvořeném prostředí mohly racionálně chovat, potřebovaly totální změnu vlastnictví. Totální změnu vlastnické struktury. Ty podniky byly nikým nevlastněné, protože „státem vlastněné“ neznamená fakticky „nikým nevlastněné“. Proto jsme museli provádět privatizaci. Privatizace byla pokusem nalézt nové vlastníky. To se strašně málo doceňuje. Řada lidí pořád doufá, že privatizace byla sanací firem a vytvořením, najednou přes noc, tygrů ve světové ekonomice. Ne, privatizace byla pokusem nalézt vlastníky, kteří se složitě a s postupem času budou o firmy starat jako o své a udělají z nich efektivní subjekty ekonomiky. O tom byla privatizace.