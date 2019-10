Venkov se vylidňuje. S udržením mladých v „uhelných regionech“ mají pomoct evropské peníze

Ministerstvo pro místní rozvoj chce do vylidňujících se uhelných regionů poslat víc evropských peněz. Počítá s tím při žádosti do Bruselu na programové období 2021 až 2027; pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj by rádo navíc získalo půl miliardy až miliardu eur. Finance by měly jít hlavně na podnikání a rozvoj turistiky.