Neckermann zatím zrušil jeden zájezd. O osudu dalších 650 vyjednává s hoteliéry

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, jejíž podstatnou částí je cestovní kancelář Neckermann, v loňském roce navýšila své tržby na 995 milionů korun, což je meziročně o téměř 21 procent více. Čistý zisk společnosti se naopak snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, která zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Tržby společnosti byly tvořeny zejména prodejem zájezdů.

Firma také ujistila, že pro své klienty, kteří jsou nyní v zahraničí, zajistí bezpečný návrat do Česka. Mluvčí CK v této souvislosti upozornil, že nejde o nárazové návraty, turisté by se podle něj měli vracet podle plánovaných termínů jejich dovolené.

V pondělí firma uvedla, že je v cizině asi 1100 jejich klientů, část z nich se už vrátila podle plánů domů, další část pak naopak odcestovala na plánovanou dovolenou. Nyní je tak v zahraničí kolem 1050 turistů Neckermannu. Jejich počet by se měl s končící sezonou postupně snižovat.

Tvrdá rána pro Řecko

Krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook je pro Řecko největší ranou od finanční krize, napsal ve svém úterním vydání řecký list Naftemporiki. Turistický sektor by mohl podle odhadů místních turistických svazů přijít až o 500 milionů eur (zhruba 13 miliard korun).

V Řecku má Thomas Cook nyní asi 50 tisíc klientů. Zhruba 22 tisíc z nich by mělo během nejbližších dnů odletět domů, oznámilo v pondělí řecké ministerstvo turistiky. Na ostrově Kréta, kde bylo v pondělí asi 20 tisíc klientů britské firmy, přirovnávají představitelé odvětví pád společnosti Thomas Cook k zemětřesení.

Turci a Španělé se s britskými turisty nemazlí

Španělé odhadují ztráty spojené s nesplacenými účty britského touroperátora na 200 milionů eur (5,2 miliardy Kč), informovala agentura DPA. Někteří britští turisté si však stěžují, že byli v důsledku krachu cestovní kanceláře Thomas Cook vyhozeni z hotelu, kde právě pobývali. Kayleigh Robinsonová televizi Sky News například řekla, že její sestra, tchyně, neteře a synovci museli opustit hotel v Turecku, protože manažer hotelu neměl zaplaceno za zbytek jejich pobytu.

List Daily Mirror zase píše o rodině Hutchisonových ubytované v hotelu ve španělském městě Benidorm. Vedení hotelu prý mělo obavy, že Thomas Cook nezaplatí, a požadovalo proto po rodině přes 885 liber (zhruba 26 tisíc korun). Mladí manželé a jejich pětiletý syn museli hotel opustit a najít si jiné ubytování, protože neměli dost peněz na zaplacení požadované částky.

Podobný příběh zažily také tři rodiny ze Skotska, které vyrazily na týdenní pobyt do Španělska. Každá z nich za něj zaplatila 1500 liber (zhruba 44 tisíc korun).

„Vzbudili jsme se a viděli ve zprávách, že Thomas Cook zkrachoval. Šli jsme do hotelové recepce, abychom zjistili, co se děje. Vedoucí recepce nám řekla, že pokud do poledne nezaplatíme za každou rodinu 1000 eur (zhruba 26 tisíc), budeme z hotelu vystěhováni “ uvedl podle listu Daily Mirror člen jedné z rodin. „I kdybychom chtěli zaplatit, neměli jsme na to peníze. Byli jsme ponecháni na ulici,“ dodal.