Důvěra v českou ekonomiku je nejnižší za pět let

Důvěra v českou ekonomiku v září klesla ve srovnání se srpnem o jeden bod na 94,6 bodu, a je tak nejnižší zhruba za pět let. V případě podnikatelů se důvěra snížila o 0,7 bodu na 92,9 bodu, u spotřebitelů to bylo o 1,8 bodu na 103,3 bodu. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ).