Češi chtějí jádro a obnovitelné zdroje, ale nesouhlasí s unáhleným koncem uhlí, ukázal průzkum

Před riziky unáhleného odchodu od uhlí varují i ČSSD a KSČM. „Velice nerad bych byl, kdyby Česká republika podlehla tlaku Německa, které se rozhodlo okamžitě opustit uhlí, jádro a hledat spásu v obnovitelné energii,“ řekl člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Člen stejného výboru, Petr Dolínek (ČSSD) pak upozorňuje, že pokud rychle odejdeme od uhlí a nebudeme schopni dostavět Dukovany, tak by nás to mohlo dostat do role, že budeme příjemci zahraniční elekřiny a to je nevýhodné.

Setrvání u uhlí však kritizují někteří opoziční poslanci. Předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) na konci července souvislosti se vznikem komise, která se bude zabývat útlumem těžby uhlí, řekla: „Nejenže jsme skanzenem, ale i podle prohlášení vlády chceme v této pozici setrvat. To je v rámci Evropské unie velmi špatný signál.“

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce do tří měsíců prosadit klimatický zákon. Ten by měl používání uhlí po roce 2050 radikálně omezit.