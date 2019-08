ČEZ musí příští rok získat povolení k dalšímu provozu Temelína

„Intenzivně se zabýváme přípravami dokumentů k prodloužení provozování bloků, dokument bychom měli získat v druhé polovině příštího roku,“ řekl Beneš. Jak dále řekl, jde o proceduru, jejíž součástí jsou tisícistránkové dokumenty. ČEZ je musí předložit do poloviny dubna 2020, aby Státní úřad pro jadernou bezpečnost mohl do října 2020 povolení vydat. V říjnu příštího roku skončí platnost současného povolení k provozu.

Získat takové povolení není podle analytika poradenská společnost ENA a ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora žádná formalita. „ČEZ má své zkušensoti, že nebylo lehké získat podobná povolení pro prodloužení provozu v Dukovanech, nepochybně se na to musí pečlivě připravit. Přípravy zahrnují testy všech základních komponent, certifikace, prověrky,“ uvedl Gavor.

Pokud by potřebné povolení Temelín nezískal, bly by to podle Gavora problém. „Ale nečekám, že by ČEZ opakoval stejné chyby,“ dodal Gavor s odkazem na Dukovany, byly problém s dokumentací ke svárům na potrubí .

Beneš: Temelín by podle Beneše měl fungovat do roku 2061

Temelín by podle Beneše měl fungovat do roku 2060, respektive 2061. Jeden blok ČEZ zprovoznil v roce 2000, druhý v roce 2001. Měly by fungovat minimálně 60 let. „Nicméně je v daleké budoucnosti před námi, jestli pojedou do toho roku, nebo o jedno, dvě desetiletí déle. Ale co se týká perspektivy, jsme si jisti, že elektrárna na to má, je v dobré kondici,“ řekl Beneš.

Reaktorová nádoba by měla vydržet celý provoz elektrárny, jiná zařízení ČEZ postupně modernizuje, některé díly mění za novější.

„Doufám, že se to podaří, protože zatím co stavba pro investora nového jaderného bloku je v podmínkách Evropy noční můrou, provoz již hotového je docela lukrativní záležitostí a ČEZ se bude snažit prodloužit životnost, pokud to ekonomicky půjde,“ říká Gavor.