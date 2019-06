Facebook zakázal předinstalaci na telefonech Huawei, Google se bojí hybridní verze Androidu

Na telefonech Huawei už nebudou předinstalovány aplikace Facebook, WhatsApp či Instagram. Kupci stávajících modelů telefonů této značky si budou moci aplikace sami stáhnout z obchodu Google Play, budoucí modely ale nebudou mít do obchodu přístup, pokud americká vláda svůj negativní postoj k Huawei nezmění.

Facebook není jediný technologický gigant, který reaguje na kroky washingtonské administrativy. Společnost Google už v květnu uvedla, že po uplynutí této tříměsíční lhůty omezí čínské firmě používání svého operačního systému Android. Podle zdrojů listu Financial Times se ovšem nyní vedoucí představitelé Googlu snaží přesvědčit americké úřady, aby byla jejich podniku poskytnuta výjimka ze zákazu dodávek pro Huawei bez licence.

Google se bojí vzniku hybridní verze systému Android

Google se obává zejména toho, že nebude moci aktualizovat svůj operační systém Android na čínských chytrých telefonech. To by podle něj mohlo Huawei přimět k vývoji vlastní verze tohoto operačního systému, která by byla méně odolná vůči útokům hackerů.

„Google argumentuje, že USA přerušením jeho obchodního vztahů s Huawei riskují vznik dvou druhů operačního systému Android: originální verze a verze hybridní. Tato hybridní verze by pravděpodobně obsahovala více softwarových závad než verze Googlu, takže by telefony Huawei mohly být vystaveny větším riziku neoprávněného nabourání do systému,“ uvedl jeden ze zdrojů obeznámených s obsahem rozhovorů Googlu s americkými úřady.

Společnost Google podle listu Financial Times uvedla, že se nyní soustředí na „ochranu bezpečnosti uživatelů Googlu na milionech existujících mobilních telefonů Huawei ve Spojených státech a po celém světě“.