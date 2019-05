Růst cen v dubnu přibrzdil. Zdražilo však bydlení, potraviny i pohonné hmoty

Citelně ale zdražovala zelenina, například brambory jsou meziročně dražší o 70 procent. Růst cen zeleniny a některých dalších potravin je ale také odrazem loňského sucha a špatné úrody. „Ta byla třeba v případě zmíněných brambor třetí nejhorší v historii sledování od roku 1920,“ dodává Kovanda.

Zdražují však také služby, ať už služby finanční, pojišťovací či osobní péče. „V nich se souhrnně zrcadlí aktuální silný růst mezd napříč ekonomikou. Například růst průměrné mzdy automechanika se odráží v dražších opravách vozů, který se pak promítá do růstu ceny povinného ručení, který pozorujeme,“ upozorňuje Kovanda.

Ve směru růstu v důsledku pokračujícího růstu cen ropy na světových trzích působily i ceny pohonných hmot, které meziměsíčně zrychlily o čtyři procenta, což představuje nejvyšší meziměsíční růst za poslední rok.

„Navzdory tomu to jsou však ceny pohonných hmot, které by měly začít postupně způsobovat zpomalování meziročního růstu cen, a to právě z titulu vysoké srovnávací základny minulého roku. Ceny benzinu Natural totiž od května minulého roku přesáhly hranici 32 Kč za litr, v červnu pak hranici 33 Kč za litr, kde setrvaly téměř až do konce roku,“ říká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

„Inflace zřejmě zůstane na ústupu ze svého březnového maxima i v nadcházejících měsících. Rychlý růst cen pohonných hmot v loňském květnu a červnu opustí srovnávací základnu, což bude tlačit meziroční inflaci dolů. K tomu zřejmě přispěje i zastavení aktuálního růstu cen benzinu a nafty v návaznosti na korekci světových cen ropy,“ doplnil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Inflace bude podle analytiků spíše klesat

Koruna po zveřejnění inflace mírně oslabila. Čísla totiž naznačují, že inflační tlaky v ekonomice ustupují a ČNB by tak nemusela letos už podle ekonomů zvyšovat sazby.