Březnová inflace je nejvyšší od podzimu 2012. Brambory meziročně podražily o 75 procent

Zdražování je podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka odezvou rychlého růstu ekonomiky v loňském a předloňském roce. „Rychlý růst výroby vedl k vyšší poptávce po pracovních silách a při vyčerpané zásobě volných pracovních sil se tento tlak začal přelévat do vyšších mezd. Potom bylo již jen otázkou času, kdy se mzdová inflace přetaví v cenovou inflaci,“ uvedl.

Inflace je ale patrná i v supermarketech. „Z potravin strmě vzhůru stoupá například cena některých druhů zeleniny, jako jsou brambory nebo cibule, jejichž cena je na historickém maximu. Důvodem je loňské suché a teplé počasí, které zapříčinilo špatnou úrodu nejen v Česku, ale prakticky v celé Evropě. Kvůli špatné úrodě obilovin v čele s pšenicí zdražuje pečivo,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Brambory tak byly v meziročním srovnání dražší téměř o 74,5 procenta, pekárenské výrobky a obiloviny zdražily o 3,3 procenta a máslo o 8,6 procenta. Levnější naopak byly vejce, ovoce a cukr. Ve srovnání s únorem ale jejich zlevňování zpomalilo.

Ke zdražujícím potravinám se zřejmě přidá maso

Podle Kovandy zatím alespoň příliš nerostla cena masa. „I to se ale nyní mění. Cena vepřového na evropském trhu totiž povážlivě stoupá. Jatečně zpracovaná prasata za poslední necelý měsíc podražila o pětinu, jejich jednotlivé samostatně obchodované části i o 40 procent. Důvodem není sucho, ale Čína. Tamní chovy decimuje africký mor prasat, takže se o to více musí dovážet z jiných zemí, včetně evropských. To žene cenu evropského vepřového vzhůru,“ přiblížil.

„Dále v březnu zdražovaly pohonné hmoty, a to zejména kvůli omezení těžby ze strany zemí jako Saúdská Arábie či Rusko. Ke zdražení paliv ovšem přispěla také koruna, jež letos oslabuje vůči dolaru, v němž se ropa obchoduje. Slabší koruna je obecně proinflačním činitelem,“ dodal Kovanda.