Čistá ropa přiteče z Ruska do Česka později, než se čekalo, potvrdil šéf státních hmotných rezerv Švagr

Čistá ropa z Ruska by se mohla dostat do rafinérie v Česku ve dnech 20. až 22. května, uvedl v pořadu Interview ČT24 předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Bude to zhruba měsíc poté, co se objevily první zprávy, že surovina, která se dostává ropovodem Družba do Česka a dalších zemí je kontaminována nadměrnou hladinou organického chloridu. To vedlo k následnému zastavení přísunu ropy z tohoto směru. Rafinerie Unipetrolu v Litvínově proto nyní musí využívat ropu zapůjčenou ze státních rezerv Česka.