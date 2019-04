Provoz šumavské pily se stoletou historií se zastavil. Její problémy zesílil propad cen dřeva

Pila v Kašperských Horách je ve ztrátě od roku 2009. Největší finanční propad nastal loni, když klesla cena dřeva. Teď městské lesy zastavily jeho zpracování úplně.

„Mám ohrožené i pracovníky v lese. Tím, že prodělávám na pile, bych se dostal do platební insolvence, takže jsem se rozhodl vypovědět nájem z pily,“ uvedl jednatel Kašperskohorských městských lesů Miroslav Mäntl.

Městské lesy v posledních letech dotovaly pilu částkou zhruba milion korun ročně „Město je z velké části závislé na příjmech od městských lesů. Příjmy se rok od roku snižují, takže dotovat provoz není možné,“ poznamenala starostka Kašperských Hor Bohuslava Bernardová.

Pilu by mohla zachránit jen celková modernizace. Do zařízení se totiž neinvestovalo desítky let. Teď vedení města řeší, jestli areál znovu pronajmout.

Nízká cena materiálu i nedostatek lidí

Podstatné je, že cena dřeva z celé Šumavy od loňska stabilně klesá. „My jsme prodávali metr krychlový v průměru za dvanáct set až třináct set korun, v současné době jsme na tisícikoruně,“ přiblížil mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Polomové nebo kůrovcové dřevo, které zahlcuje celý trh, teď budou zpracovávat ostatní šumavské pily. Ty mají ale zase problém s nedostatkem pracovních sil. Většinu dělníků totiž lákají vyšší výdělky v Německu.