Vědci vymysleli průhledné dřevo. Může změnit architekturu k lepšímu

S tím, jak po celém světě roste ekonomické bohatství, současně stoupá spotřeba energie. Většina jí je využívána pro svícení, topení a ochlazování domovů i kanceláří a továren. Skleněná okna jsou skvělá v tom, že propouštějí světlo – díky tomu snižují spotřebu energie na svícení. Ale sklo velmi špatně ukládá teplo, takže ho neuvolňuje, když zapadne slunce. A to znamená, že nesnižuje náklady na vytápění.

Materiál byl oficiálně poprvé představen na každoročním setkání Americké chemické společnosti. „Roku 2016 jsme dokázali, že průhledné dřevo má skvělé tepelně-izolační vlastnosti ve srovnání se sklem,“ uvedla Céline Montanariová, která výsledky výzkumu prezentovala. „Nyní jsme se pokusili snížit spotřebu energie v budovách, kde by bylo použité, tím, že ho obohatíme o hmotu, která umí absorbovat, ukládat a uvolňovat teplo,“ přiblížila.

Američtí inženýři oznámili, že nový materiál nejen propouští světlo, ale navíc také absorbuje a uvolňuje teplo, čímž může snižovat náklady na energie. Současně unese velkou zátěž a je zcela rozložitelný na neškodné prvočinitele. Podle autorů tohoto materiálu je to příležitost pro jeho využití v ekologických stavbách.

„Během slunečného dne bude tento materiál absorbovat teplo, takže vnitřek domu bude chladnější než venkovní prostředí,“ uvedli autoři nápadu. Ale v noci se stane opak – teplo se uvolní, takže by se v domě měla vlastně vyskytovat stále stejná teplota. „Bez nutnosti topit nebo naopak klimatizovat,“ dodává Montanariová.

Před třemi roky tým švédských vědců vedený Larsem Berglundem toto průhledné dřevo představil prací v odborném časopise Biomacromolecules. Z buněk dřeva odstranili složku jménem lignin, která absorbuje světlo. Naopak do něj dostali akrylátové sklo, které zabránilo rozptylování světla. Výsledný materiál sice světlo propouštěl, ale zdaleka ne dokonale; světlo bylo velmi matné.

Polymer je zabudován do dřevěného pletiva, takže nemůže unikat, akrylátové sklo zase chrání dřevo před vysoušením.

Vědci tvrdí, že jejich nově upravené průhledné dřevo má potenciál stát se ekologičtějším než jakýkoliv jiný existující stavební materiál současnosti. Doufají, že komerčně by se mohlo začít používat už do pěti let.