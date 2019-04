České dráhy loni zvýšily zisk o 200 milionů na 1,2 miliardy korun

„Ceny za autobusy strmě rostou, a i když nám větší část správa železnic kompenzuje, loni nám 144 milionů korun spadlo jako náklad do hospodaření osobní dopravy,“ uvedl člen představenstva společnosti Radek Dvořák. Zvyšování nákladů na elektřinu navíc bude podle společnosti pokračovat, letos by se měly zvýšit zhruba o 540 milionů korun. Výnosy v osobní dopravě se loni zvýšily o 1,4 miliardy na 23,5 miliardy korun.

Ziskové hospodaření chtějí dráhy využít na investice do vozového parku a zvyšování konkurenceschopnosti. „V příštích pěti letech chceme investovat do vozidel zhruba 40 miliard korun, což odpovídá požadavkům objednatelů,“ uvedl Dvořák. Loni největší investice šly například do rekonstrukce 12 souprav pendolino či nasazení osobních vlaků do regionální dopravy na Plzeňsku. Dráhy také podepsaly smlouvu na nákup 50 dálkových vozů, pořídily i nové lokomotivy pro nákladní přepravu.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnává přes 23 tisíc lidí.