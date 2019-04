Automobilky nejsou připraveny na pokuty za emise. Bude to znamenat konec malých vozů, píší Financial Times

Řada výrobců spoléhá na přínos takzvaných čistých automobilů na elektrický pohon, které jim pomohou kompenzovat emise jiných vozů. To vysvětluje příval elektromobilů, který se má na trhu objevit v příštích 18 měsících. Kvůli vysokým nákladům na baterie se ale mnoho takových aut prodává s nižšími maržemi než tradiční auta, některé vozy jsou i ztrátové.

Načasování změn nemohlo být horší. „Pro výrobce automobilů je to toxický koktejl. Prodejní cyklus vrcholí a emisní pravidla zatěžují firmy, které mají přitom vyšší výdaje do technologie,“ upozorňuje Patrick Hummel z banky UBS. Odhaduje, že zisky evropských automobilek budou v roce 2021 o 14 procent nižší než v roce 2018, což představuje částku 7,4 miliardy eur.

Plnohodnotný hybrid stojí až 4000 eur

Jiná cesta než přizpůsobit se novým normám ale pro výrobce není. Jedna věc je zaplatit pokutu za nesplnění limitů, další je současné ohrožení pověsti, a to se může promítnout do poklesu odbytu.

Jedním z nechtěných důsledků snižování emisí bude konec malých osobních aut. Ta by se okamžitě stala cenově nedostupná. Jak upozornil analytik Max Warburton ze společnosti Bernstein, i ten nejlevnější hybridní systém stojí 600 až 1000 eur na jedno auto, plnohodnotný hybrid pak přijde na 2500 až 4000 eur. Cena malých aut s tímto vybavením by se tak vyšplhala do nereálných výšin. Jak dodal šéf Volkswagenu Herbert Diess, vozy Volkswagen Up! a Polo normy roku 2030 nikdy nesplní.