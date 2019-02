V lednu zdražovalo především bydlení a energie. Meziroční růst cen zrychlil na 2,5 procenta

ČNB očekávala, že v lednu inflace zůstane na dvou procentech

Analytici míní, že aktuální vývoj inflace spolu se slabou korunou otevírá prostor pro centrální banku ke zvyšování úrokových sazeb. „Stejně jako my i ČNB předpokládá, že v dalších měsících bude cenový růst zrychlovat. V březnu by se jak podle nás, tak podle centrální banky měla inflace vyšplhat na 2,7 %. Po dnešním reportu to může ale klidně být i více,“ konstatuje Zeisel.

Tým analytiků Komerční banky tak očekává, že vyšší inflace a slabší koruna přiměje většinu členů bankovní rady hlasovat pro vyšší sazby již na zasedání v květnu a v srpnu. „Naší domněnku v současnosti podporuje i slabší kurz koruny. Pokud koruna bude i nadále oslabovat a inflace zůstane silná, bankovní rada by se mohla rozhodnout zvýšit sazby již na svém březnovém měnověpolitickém zasedání. Tato pravděpodobnost se dnes výrazně zvýšila,“ vysvětluje.

„Pro leden bývají skoky v inflaci tím či oním směrem poměrně příznačné, a proto si myslím, že i samotná centrální banka bude pro své úvahy o měnové politice chtít znát vývoj spotřebitelských cen i v několika dalších měsících,“ konstatuje také hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Domnívá se, že v březnu ČNB k růstu sazeb ještě nepřistoupí, ale v květnu tuto možnost už nevylučuje.