Základní příjem ve Finsku zvyšuje štěstí. Na zaměstnanosti se ale vůbec nepodepsal

Finsko, kde budou v dubnu parlamentní volby, zkoumá alternativy k současnému modelu sociálního zabezpečení. Projekt pozorně sledují i jiné vlády, které vidí v základním příjmu způsob, jak povzbudit nezaměstnané k tomu, aby pobírali i nižší mzdu nebo přijali dočasnou práci, aniž by se obávali ztráty svých dávek. To by mohlo pomoci snížit jejich závislost na státu a srazit náklady na sociální péči.

Finský ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pirkko Mattila uvedl, že vliv měsíční výplaty 560 eur na zaměstnanost – soudě podle prvního zkušebního roku, se zdá být malý. Ale ti, kteří se ve studii objevili, byli šťastnější a zdravější než kontrolní skupina. „Hlavní příjemci testovací skupiny vykazovali lepší kvalitu života ve srovnání se srovnávací skupinou,“ citovala agentura Reuters šéfa výzkumu Olliho Kangase.