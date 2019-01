Mzdy předhánějí produktivitu a napravují minulost. Jen to nesmí trvat příliš dlouho

Produktivita práce je jedním z pilířů, na kterém stojí blahobyt společnosti (zaměstnavatelů i zaměstnanců). Nicméně již drahnou dobu se bere spíše jako ukazatel využívaný, často i zneužívaný, v boji o nastavení mezd v ekonomice. Zvláště když od 90. let minulého století bylo české hospodářství založeno na konkurenčním modelu nízkých mezd. Analýza Českého statistického úřadu ukázala, že hodinová produktivita v dlouhodobém horizontu rostla. „Jedna odpracovaná hodina v roce 2013 znamenala vytvořenou hodnotu, která byla v reálném vyjádření o téměř dvě třetiny vyšší než v roce 1995,“ uvádí zpráva z roku 2014. Přibližuje i negativní dopad světové Finanční krize (známé také jako Velká recese) po roce 2009. „V letech 2009 až 2013 produktivita práce v Česku jen stagnovala.“ Vedoucí ekonom Komerční banky Viktor Zeisel doplnil, že od roku 2010 do dneška produktivita v Česku celkově rostla, ale v letech 2012 a 2013 se objevily propady. Nejrychleji se naopak podle jeho propočtů zvyšovala v letech 2010 (růst po první fázi krize), v roce 2015 (nárůst investic díky přílivu evropských fondů) a v roce 2017 (nebývalý růst tažený zrychlením ekonomiky eurozóny).

Fakta Produktivita práce a jak ji měřit Ukazatel produktivity práce lze měřit mnoha rozličnými způsoby. Nejčastější je, že se hrubý domácí produkt (HDP) vydělí počtem zaměstnaných osob. Místo všech zaměstnaných se někdy také uvádí počet odpracovaných hodin (hodinová produktivita práce). Produktivitu lze počítat i jako hrubou přidanou hodnotu (HPH) na odpracovanou hodinu. Ve státním podniku je to možné například i jako výkony (tržby za výrobky a služby plus provozní dotace) dělené průměrným přepočteným stavem zaměstnanců.

Zdroj: ČT24

Analytici, odboráři i zaměstnavatelé se ještě zhruba shodnou, že dlouhodobě by zvyšování reálných (o inflaci očištěných) mezd mělo odpovídat růstu ekonomiky. Zároveň připouštějí, že krátkodobě jsou z tohoto pravidla možné výjimky. O jejich velikosti, délce trvání a průběhu v české ekonomice je už shody mnohem méně. K rozdílným pohledům pak dochází při hodnocení současného období a nejbližší budoucnosti. Jak to vidí analytici „V Česku, ale i v jiných zemích středoevropského regionu, jde z příjmů firem více na zisk a méně na mzdy, než je tomu v západní Evropě. V posledních letech se tato situace začíná trochu srovnávat. Na chvíli tak mzdy rostou rychleji než produktivita. Situace by se ale měla v blízké době zase srovnat,“ uvedl Zeisel. Podle analytika ČSOB Petra Dufka nelze říci, že plošně by mzdy měly růst přesně o tolik, co produktivita práce. „To bychom mimochodem nikdy nedosáhli úrovně zemí západní Evropy,“ poznamenal. V každém případě by růst mezd měl být rozložený spíše v čase než skokový, aby na něj mohla podniková sféra pružně reagovat. „Aktuální růst mezd nicméně chápu jako pozitivní stimul pro inovace v podnikové sféře a vedoucí k menší závislosti na lidské práci a tedy i cestu k vyšší produktivitě,“ doplnil Dufek. Jak to vidí zaměstnavatelé Analytička Hospodářské komory Karina Kubelková uvádí, že krátkodobě se může vývoj produktivity a vývoj mezd oddělit. Například vlivem situace na trhu práce. Varuje však před situací, kdy administrativními zásahy nebo jejich kumulací může nerovnováha trvat i delší dobu a firmy poškodit: „Mezi tyto administrativní zásahy patří například direktivní zvyšování platů ve veřejné sféře, která přebírá zaměstnance soukromého sektoru, populistický růst minimální mzdy a zaručených mezd nebo kombinace se zvýšenou byrokracií a tím i náklady pro podnikatele. Například populistické návrhy povinného pátého týdne dovolené, zkracování pracovního týdne či zrušení karenční doby.“ Vývoj reálné produktivity práce přepočtené na osobu i na odpracovanou hodinu se v loňském roce podle analytičky výrazně odpojil od vývoje reálných mezd. „I když obě veličiny rostou, nůžky mezi nimi se výrazně otevřely. Vliv na to měl i fakt, že kvůli vyčerpanému trhu práce docházelo v roce 2018 k významným zpožděním při dodávkách nových strojů a zavádění nových technologií do praxe. Růst produktivity práce proto nebyl tak výrazný, jak se očekávalo.“

Fakta Vývoj produktivity a vývoj mezd (první tři kvartály 2018) Reálná prod. práce* Reálná prod. práce* Reálné mzdy**

na odprac. hodinu na osobu (meziroční změna v %)

(meziroční změna v %) (meziroční změna v %)

1. Q 2,5 1,5 6,6 2. Q 0,2 0,7 6,2 3. Q 0,2 1,3 6,0 Zdroj: Eurostat*, ČSÚ**, Hospodářská komora ČR

Vývoj mezd a odměn musí korespondovat s produktivitou práce. Pokud to zásadním způsobem porušíme, způsobíme tím vážné finanční problémy jakékoliv entity, firmy i státu, zdůraznil předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. „Pokud majitel firmy podlehne tlaku zaměstnanců a bude vyplácet vyšší mzdy, než na kolik podnik vyprodukuje zdrojů, podnik nepřežije,“ dodal. Problémem podle něj je také to, že se adekvátnost míry růstu mezd pozná až s určitým zpožděním. „V době růstu se totiž snese i to, že platy rostou více, než je zdrávo, nicméně v době ekonomické stagnace nebo dokonce krize to na všechny dopadne o to více. Zjednodušeně řečeno, do doby útlumu ekonomiky můžeme pouze spekulovat o adekvátnosti výši nárůstu.“ Jak to vidí odboráři Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) vidí produktivitu jako hrubou přidanou hodnotu na odpracovanou hodinu. S odkazem na údaje Eurostatu uvádí člen makroekonomického týmu ČMKOS Tomáš Pavelka, že náklady na zaměstnance v Česku jsou velmi nízké, deváté nejnižší z 28 současných států EU.

Fakta Celkové náklady na práci (v eurech na hodinu, 2017)* 1. Dánsko 42,5

2. Belgie 39,6

3. Lucembursko 37,6

…

7. Německo 34,1

7. Rakousko 34,1

20. Česko 11,3

21. Slovensko 11,1

23. Polsko 9,4 * Zahrnuje sektory průmysl, stavebnictví a služby bez veřejné správy a obrany. Obsahuje jak mzdy a platy, tak nemzdové náklady

Zdroj: Eurostat, ČMKOS

Zároveň zdůrazňuje, že podíl náhrad (mezd) na zaměstnanou osobu na přidané hodnotě u nás patří k nejnižším v Evropě. Tedy zároveň platí, že podíl provozního zisku na přidané hodnotě patří v Česku mezi nejvyšší: v roce 2000 to bylo 58,5 procenta, v roce 2010 56,4 % a v roce 2017 54,4 %, zbytek do sta procent pak vždy představuje podíl náhrad (mezd) zaměstnanců.

Fakta Podíl náhrad (mezd) zaměstnanců na hrubé přidané hodnotě (v %, 2017, země EU 28) 1. Dánsko 59,7

2. Francie 58,6

3. Slovinsko 56,7

4. Německo 56,4

…

12. Rakousko 53,3

22. Česko 46,1

23. Slovensko 45,0

25. Polsko 43,9

Zdroj: Eurostat, vlastní propočty ČMKOS

Další tabulka, kterou zástupce ČMKOS ukazuje, uvádí, že v letech 2016 a 2017 (za celý rok 2018 ještě nejsou data) se vyvíjí mzdy rychleji než produktivita. „Myslíme si, že je možné, aby mzdy rostly krátkodobě rychleji než produktivita práce,“ uvádí Pavelka. Domnívá se, že rychlejší růst mezd než produktivity uvede do „normálních“ relací podíl mezd a zisků na přidané hodnotě.

Fakta Procentní vývoj nominální produktivity práce (na hodinu) a náhrad na zaměstnanou osobu (na hodinu) Produktivita

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

v eurech 5,3 4,4 -0,8 -2,3 -1,0 6,8 1,6 6,5

v Kč 0,7 1,5 1,5 1,0 4,9 5,8 0,7 3,7 Náhrady na zaměstnané osoby

v eurech 5,9 5,0 1,3 -2,1 -3,6 5,7 3,8 9,2

v Kč 1,3 2,1 3,6 1,1 2,1 4,7 2,9 6,3 Zdroj: Eurostat, vlastní propočty ČMKOS