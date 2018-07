PŘEHLED: Češi utratí za sport tisíce korun ročně. Klubům však chybí peníze na trenéry i na hřiště

V řeči čísel to vypadá tak, že v roce 2009 mělo Česko výdaje na sport ve výši zhruba 0,1 % HDP a byla čtvrtá od konce v EU, a podle ČUS se to do letoška v podstatě nezměnilo – HDP 2017 bylo 5,05 bilionu, výdaje na sport v programech 4,1 miliardy korun, tj. podíl cca 0,08 %. „Letos se očekává HDP cca 5,3 bilionu a výdaje na sport do 5,4 miliardy korun, tj. 0,1 % HDP. Průměr EU v roce 2009 však byl 0,4 % HDP, takže se pohybujeme stále na cca 25 % průměru EU,“ upozorňuje unie, podle které za posledních dvanáct let tak došlo k celkovému deficitu financování sportu ve výši dvaceti miliard korun.

„Abychom byli v Evropě plně konkurenceschopní, měli bychom dosáhnout alespoň těch 0,4 % výdajů HDP – to je však průměr už z roku 2009 a v současnosti může být i vyšší, což by letos mělo být cca 21 miliard korun,“ říká ČUS. Podle nich by se tak výdaje na sport srovnatelné s Evropou měly pohybovat kolem 20 miliard korun za rok ze státního rozpočtu a navíc by se mělo výrazně zvýšit financování sportu z rozpočtu krajů a obcí.