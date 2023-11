Podle Beka nárůst počtu učitelů komplikuje zvyšování platů. Dobšík chce lepší koncepci

Personální nárůst, který podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) činil ve školství 40 tisíc nových pozic za pět let, je prý třeba postupně zpomalit a stabilizovat ho na dlouhodobě udržitelné úrovni. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka ministerstvo postupuje nekoncepčně - a sporné body se tak projednávají pod tlakem. Oba muži to uvedli v Událostech, komentářích. Obě strany jsou po pondělní stávce, do níž se zapojily přes tři čtvrtiny škol, otevřeny dalšímu jednání.