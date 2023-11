EuroOil a Robin Oil by se mohly spojit, státní Čepro chce konkurenta koupit

ÚOHS může do 30 dnů rozhodnout, že spojení firem nebude mít za následek porušení hospodářské soutěže a fúzi povolit. Druhou možností je, že bude řízení pokračovat, potom by úřad mohl nejpozději do pěti měsíců stanovit pro spojení firem podmínky. Transakce bude platná až po rozhodnutí úřadu.

Čepro je akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví státu. Zabývá se především přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin, mělo Čepro v roce 2022 obrat 91 miliard korun, zisk po zdanění dosáhl 1,6 miliardy korun. Robin Oil měl loni obrat 5,5 miliardy korun a čistý zisk 83 milionů korun.